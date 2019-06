Facebook

Greta Thunberg hat zwar viele Fehlstunden, aber dennoch ein sehr gutes Zeugnis © AP

In Schweden haben die Ferien bereits begonnen. Auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) hat ihr Zeugnis bereits erhalten. Obwohl sie im vergangenen Schuljahr viele Fehlstunden angesammelt hat, soll sie mit Bravour abgeschlossen haben. Ihre Noten seien offenbar exzellent, hieß es in mehreren Berichten.

Bestnoten

In 14 von 17 Fächern hat Thunberg laut schwedischen Medien mit der Bestnote abgeschlossen, unter anderem in den Fächern Englisch, Französisch, Physik, Mathematik und Geschichte.

Die 16-Jährige hat ihre Pflichtschulzeit damit hinter sich. Sie besuchte die Kringlaskolan-Schule in Södertälje bei Stockholm, die auf Jugendliche u.a. mit Asperger-Syndrom spezialisiert ist.

Kritiker warfen der Klimaaktivistin, die seit August 2018 regelmäßig am Freitag in Stockholm für den Klimaschutz streikte, vor, sie würde damit ihre Schulbildung vernachlässigen. Mit dem Zeugnis hat Thunberg diese These wohl widerlegt. Die 16-Jährige hatte immer wieder betont, sie würde alles in Heimarbeit aufholen. "FridaysForFuture" ist mittlerweile zu einer globalen Bewegung geworden.

Streik auch in den Sommerferien

Thunberg will übrigens auch in den Sommerferien weiter für eine bessere Klimapolitik streiken. Die 16-Jährige, die nun ja nicht mehr schulpflichtig ist, hatte vor kurzem gesagt, sie plane, ein Jahr freizunehmen und sich ganz ihrer Klimakampagne zu widmen. Sie wolle an einem UN-Klimagipfel in New York im September und an der UN-Klimakonferenz in Chile im Dezember teilnehmen.

