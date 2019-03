Facebook

"Scotty" ist der bisher größte aller bekannten Tyrannosaurus rex © APA/AFP/UNIVERSITY OF ALBERTA/AM

Geduld mussten jene Paläontologen von der University of Alberta haben, die sich in den vergangenen Jahren mit der Ausgrabung und dem Zusammenbau von 1991 in Saskatchewan in Kanada entdeckten Gebeinen eines Tyrannosaurus rex beschäftigten. Nun konnten sie allerdings Erfreuliches verkünden. Sie hatten es nämlich mit einem Dinosaurier seiner Art in Rekordgröße zu tun. "Scotty", wie der Tyrannosaurus rex liebevoll genannt wurde, war bis zu 13 Meter lang und bis zu neun Tonnen schwer. Somit ist der Fund der größte seiner Art.

"Scotty" hat vor rund 66 Millionen Jahren im Raum von Saskatchewan gelebt. Das ist der "Rex aller Rexe", wird Scott Persons, Hauptautor der kürzlich veröffentlichen Studie zu "Scotty", von der Universität zitiert. Er sei kräftiger als alle bisher entdeckten Tyrannosaurus Rex gewesen, heißt es weiter.

Eine Skizze von "Scotty" mit den gefundenen Knochen Foto © APA/AFP/UNIVERSITY OF ALBERTA/HO