Am 20. November 1998 schossen die Russen das allererste Modul für die Internationale Raumstation ins All. 20 Jahre später hat die ISS im Herbst ihrer Existenz viele Probleme.

© (c) APA/AFP/NASA/Roscosmos/HO

Haben Sie sie schon einmal selbst gesehen, dort in 400 Kilometern Höhe im eisigen Vakuum des Alls? Sie können Ihren Blick in sternenklarer Nacht nach oben richten und mithilfe einer App auf Ihrem Smartphone genau jenen Moment abpassen, in dem die Internationale Raumstation ISS mit auch Tempo 140 sprengenden 28.800 Stundenkilometern an Ihrem Auge vorbeifliegt. Ein Aha-Effekt, vorausgesetzt, dass einem Lichtsmog nicht die Aussicht raubt.

