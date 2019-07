Peter Nidetzky zur Mondlandung"Ein unwahrscheinlich großer Schritt"

Facebook

Nidetzky: "Wir hatten noch nie so viele Fernsehzuschauer!" © (c) ORF

Herr Nidetzky, Ihr Kollege Hugo Portisch, mit dem Sie die ORF-Mammutsendung im Juli 1969 moderierten, nennt die Mondlandung von Apollo 11 einen "Durchbruch der Menschheit": Pflicht Sie ihm da bei?

Peter Nidetzky: Im Großen und Ganzen – ja. Ja, es war schon ein unwahrscheinlich großer Schritt, so wie das Neil Armstrong auch selbst formulierte.



Was macht das Phänomen aus?

Nidetzky: Ich dachte erst kürzlich darüber nach. Damals war es möglicherweise das: Man konnte ein einmaliges Ereignis, und das war es zweifellos, persönlich und live miterleben. Wir hatten noch nie so viele Fernsehzuschauer!