Armstrong kurz vor dem Start von Apollo 11 © Nasa

Vom 7000-Einwohner-Nest Wapakoneta bis zum Mare Tranquillitatis – Weltruhm inklusive: Den Weg von Neil Alden Armstrong, 50 Jahre nachdem er als erster Mensch einen fremden Himmelskörper betrat, nachzuzeichnen, ist noch immer ein faszinierendes Unterfangen. Sprechen wir davon, wie weit Beharrlichkeit, Können und Ziele einen bringen.

Die Lizenz zum zivilen Fliegen hatte er bereits mit 17 Jahren in der Tasche, in einem Alter also, in dem Pubertierende üblicherweise mit erdgebundenen fahrbaren Untersätzen liebäugeln.