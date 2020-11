Facebook

Domagoj Vida (links) in der ersten Hälfte gegen die Türkei © (c) imago images/Seskim Photo (Seskimphoto via www.imago-images.de)

Der Corona-Wahnsinn nimmt weiter kein Ende. Ein neues Kapitel wurde während des Testspiels Türkei gegen Kroatien geschrieben. Die Partie endete 3:3, für Aufregung sorgte aber die Personalie Domagoj Vida.

Der Kapitän der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft wurde in der Halbzeit ausgewechselt, da im Laufe der ersten Hälfte die Ergebnisse der obligatorischen Coronatests ausgewertet waren. Vidas Test fiel positiv aus, weshalb er sofort in der Pause isoliert wurde und nun in Istanbul in Quarantäne verweilen muss.

Die Nations League-Spiele gegen Schweden und Portugal verpasst der Kapitän damit. Ob er in den ersten 45 Minuten auf dem Spielfeld weitere Personen möglicherweise angesteckt haben könnte, steht noch nicht fest.