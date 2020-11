Facebook

Die Zahl der Personen, die sich binnen 24 Stunden neu mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Donnerstag auf einen neuen Rekordwert geklettert. Laut Innenministerium wurden mit Stand 9.30 Uhr 9262 Menschen neu positiv auf Covid-19 getestet.

Bisher gab es in Österreich 181.642 positive Testergebnisse. 1608 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben und 107.876 wieder genesen. Am Donnerstag befanden sich 3811 Infizierte in krankenhäuslicher Behandlung. 546 der Erkrankten waren auf Intensivstationen. Die Zahlen nach Bundesländern: Burgenland: 194, Kärnten: 399, Niederösterreich: 634, Oberösterreich: 2554, Salzburg: 798, Steiermark: 1116, Tirol: 879, Vorarlberg: 537 und Wien 2151.