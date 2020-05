"Strohhalm für Vereine"Köfer fordert 25 Prozent Zuschauer bei Sport- und Kulturveranstaltungen

Da in Kärnten fast keine Corona-Infizierten mehr sind, will das Team Kärnten 25 Prozent aller Sport- und Kulturveranstaltungen mit Personen besetzen. Karten sollen nach "First-come-first-serve"-Prinzip vergeben werden.

Die Nutzung von zumindest 25 Prozent des Gesamtfassungsvermögens einer Sport-, Kunst- oder Kulturstätte für Zuseher soll bei Sport- und Kulturveranstaltungen unverzüglich ermöglicht werden, fordert Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer: „Die Anzahl an Corona-Infizierten in Kärnten beträgt aktuell nur noch 0,0016 Prozent. Wenn gewisse Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, sollte dem schrittweisen Hochfahren im Veranstaltungsbereich nichts entgegenstehen. Mit der 25-Prozent-Regel wäre lediglich jeder vierte Platz besetzt und sichergestellt, dass die Vereine, die ohnehin mit enormen Einnahmeausfällen kämpfen, wieder einen Strohhalm haben, an den sie sich klammern können.“



Das limitierte Kartenkontingent solle nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip vergeben werden, so Köfer. „Die 25-Prozent-Regel könnte auch für die leidgeprüfte Veranstaltungsbranche zumindest für einige Einnahmen sorgen. Speziell im Freien spricht laut vielen Experten gesundheitlich nichts dagegen, Veranstaltungen durchzuführen.“