Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Homo Austriacus, sonst im "Motschkern" ja kein Lehrling, hält sich laut einer Umfrage mit Kritik an der Bundesregierung weitestgehend zurück. Kritik muss trotzdem erlaubt sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Die noch erträgliche Schwere des Seins: Das Linzer Market-Institut spürte in einer Umfrage bzw. in einem global angelegten Forschungsprojekt nach, wie zufrieden und entspannt Herr und Frau Österreicher nach Wochen strenger viraler Verordnungen noch sind. Die Bilanz, durchaus österreichische Grundstimmungsbilder abbildend: Passt eh so weit, kann man nix machen. Und materiell ging wenigen irgendetwas ab - man möge da nicht mit dem Nachkriegsvergleich kommen!