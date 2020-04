Facebook

Was den Schutz des medizinischen Personals in Arztpraxen anbelangt, bleibt die Situation angespannt. Die Ärztekammer beklagt den Mangel an Schutzausrüstung für niedergelassene Ärzte. "Wir brauchen Masken, Schutzanzüge und Desinfektionsmittel in Millionenhöhe. Für jene, die an vordester Front stehen, soll es zumindest genug Schutzausrüstung geben. Der Mangel war schon Anfang März bekannt", sagt Johannes Steinhart, Bundeskurienobmann der Niedergelassenen Ärzte im Ö1-Morgenjournal. Der Bürgermeister wisse, wer Coronavirus-positiv ist, aber die niedergelassenen Ärzte wüssten es nicht. "Das darf nicht sein", sagt Steinhart.

Die Österreichische Ärztekammer will zudem eine Maskenpflicht für Ärzte und Pflegepersonal. Dass sie aktuell nur in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln gelte, sei unverständlich, hieß es am Dienstag. Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal seien besonders gefährdet. Sie stünden "in der ersten Reihe" und hätten täglich mit kranken Patienten zu tun.

Hilfesorganisationen wie die Caritas verweisen ebenfalls auf Ausrüstungsmängel im Pflegebereich. Caritas-Präsident Michael Landau sieht hier Bund und Länder in der Pflicht und fordert zudem systematische Tests in der Pflege.

Multiplikatoren

Eine allgemeine Maskenpflicht schütze das Vis-a-Vis, im Gesundheitsbereich seien das die Patienten und Mitarbeiter. "Angehörige des Gesundheitswesens können als Multiplikatoren gelten, und die könnten die Patienten anstecken", wurde Kammerpräsident Thomas Szekeres in einer Mitteilung zitiert.

"Dass die Maskenpflicht neben den Supermärkten nun auch künftig in öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, aber der Gesundheitsbereich weiterhin ausgespart wird, ist nicht nachvollziehbar", betonte Harald Mayer, Vizepräsident und Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte der Österreichischen Ärztekammer.

Klare Regelung

Mayer forderte die Politik auf, auch in diesem Bereich eine klare gesetzliche Regelung zu treffen. Man ersuche die Spitalsträger, eine Maskenpflicht in den Krankenhäusern einzuführen. "Immerhin handelt es sich hier um einen systemrelevanten Bereich, und das Personal darf nicht erkranken", sagte Mayer.

"Die Maskenpflicht muss auch auf Ordinationen ausgeweitet werden", forderte Johannes Steinhart, ÖÄK-Vizepräsident und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte. "Es muss alles getan werden, um das Ansteckungsrisiko für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte zu minimieren", betont Steinhart. Zugleich wies er darauf hin, dass zur Risikominimierung auch die Ausstattung mit hochwertiger Schutzausrüstung in ausreichender Menge durch die öffentliche Hand gehöre - ebenso wie die unverzügliche Information über Corona-Testergebnisse durch die Behörden.