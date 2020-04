Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch das Nova Rock wurde für heuer abgesagt © (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET)

Das heimische Kulturleben wird bis mindestens Ende Juni brach liegen, so die Regierungsspitze bei ihrer heutigen Pressekonferenz. Ob danach aufgesperrt werden darf, wird fortlaufend evaluiert. Ob und wie es für Veranstaltungen in den Sommermonaten aussieht, ist völlig unklar, so auch Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz: "All das kann aus heutiger Sicht nicht bewertet werden."

Für das heimische Kulturleben eine dramatische Botschaft, denn die Planungssicherheit über den Juni hinaus ist aufgrund einer permanenten Evaluierungsphase so nicht gegeben. Das macht generell die kulturelle Planung für das gesamte restliche Jahr in allen Bereichen mehr als nur schwierig bis unmöglich.

Festivals die bis zuletzt gehofft hatten, darunter die Pfingstfestspiele in Salzburg und die Wiener Festwochen finden in diesem Jahr nicht statt. "Wir arbeiten weiterhin an alternativen Optionen und wünschen uns sehr, dass zumindest Teile des Festivals das kulturelle Programm der Stadt noch 2020 bereichern werden", hieß es in einer Stellungnahme. Man führe derzeit mit einzelnen Produktionen "intensive Gespräche" darüber, ob sie zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres gezeigt werden können, sagte eine Sprecherin zur Austria Presse Agentur.

Dass das Festival zumindest nicht in der geplanten Form stattfinden können wird, stand bereits Ende März fest. Es bleibe "keine andere Wahl als das Festival, das wir realisieren wollten, in Frage zu stellen und neu zu erfinden", wurde Intendant Christophe Slagmuylder damals in einer Aussendung zitiert.

Intendant Christophe Slagmuylder Foto © APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Auch das erste große Musikfestival der Saison, das Nova Rock (10. -13.06.2020) ist abgesagt: "Wir stehen als Veranstalter selbstverständlich zu 100 Prozent hinter diesem Entschluss der Regierung, obwohl wir uns diese Entscheidung schon deutlich früher gewünscht hätten", hieß es in einer Stellungnahme der Veranstalter. Es sei "natürlich sehr schade", doch es handle sich um eine Situation, die man aufgrund der bestehenden Lage verstehe und "vollends" mittrage."Gebt uns bitte nun Zeit, um hier einmal alles zu ordnen und euch so schnell wie möglich mit weiteren Informationen zu versorgen", hieß es weiter.

Das Nova Rock wurde für heuer abgesagt Foto © (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET)

Auch das Grazer Springfestival (10. bis 14. Juni) fällt in diesen vorgegebenen Zeitraum. Eine Absage ist für Erwin Hauser vom Festivalteam keine Option: "Wir werden jetzt das Festival auf den Herbst verschieben. Wann genau und in welcher Form das Festival stattfinden wird, hängt natürlich von den laufenden Entwicklungen ab". Das betrifft auch die Frage, welche Künstler im Herbst mit an Bord sein werden. Auch, wie die Veranstaltung grundsätzlich ablaufen wird: "Wir sind ja auch ein Clubfestival, was das Ganze natürlich erschweren wird." Ein Punkt ist Hauser aber wichtig: "Wir haben zu rund 60 Prozent lokale Künstler und wir versuchen unsere Community am Leben zu erhalten." Eine Absage sei schon deshalb keine Option. "Uns ist wichtig, dass wir auch als Kulturveranstalter in einer Zeit, wo sich die Rahmenbedingungen ändern, nicht ans Aufgeben denken, sondern an die Veränderung."

Unklar ist es für Festivals wie etwa die "Styriarte", die zwar Mitte Juni beginnt, aber bis Mitte Juli dauert.

Auch in Kärnten sind zahlreiche Kulturveranstaltungen von den verlängerten Maßnahmen betroffen, darunter das Klagenfurt Festival (hätte Ende Mai zum ersten Mal stattfinden sollen), die Internationalen Musikwochen Millstatt und der Kultursommer St. Paul. Der Carinthische Sommer, der zwar erst im Juli beginnt, könnte mit ein paar Auftaktveranstaltungen im Vorfeld betroffen sein.

Noch ist unklar, wie es etwa mit Museen aussieht oder auch, ob Kinos unter bestimmten Auflagen früher aufgesperrt werden dürfen. Immerhin darf der gesamte Handel bereits mit Anfang Mai zur Gänze wieder aufsperren.

"Es kommt nicht unerwartet und schafft die traurige Gewissheit, dass diese Saison zu Ende ist." So reagierte der Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, Christian Kircher, gegenüber der Austria Presse Agentur auf die Bekanntgabe, dass Veranstaltungen bis Ende Juni untersagt bleiben. "Für uns ist es nun extrem wichtig zu klären, in welcher Form wir im Juni proben können." In den einzelnen Bühnengesellschaften wird geprüft, welche der nun entfallenden Produktionen in der kommenden Spielzeit nachgeholt werden können.

Insgesamt rechne Kircher aber mit keinen großen Verzögerungen bei der Bekanntgabe der Saisonvorhaben für 2020/21. Der Verlust an Karteneinnahmen vom Beginn des Shutdown am 10. März bis Ende Juni betrage etwas über 20 Millionen Euro, dazu käme der Entfall von Einnahmen von Vermietungen, wohingegen sich die Lohnkosten durch die angemeldete Kurzarbeit reduzieren würden.

Christian Kircher, Chef der Bundestheaterholding Foto © APA/GEORG HOCHMUTH

Zahlreiche Großkonzerte sind in den kommenden Wochen also abgesagt, darunter Pet Shop Boys (12. Mai, Wien), Dua Lipa (19. Mai) oder auch Rammstein (25. Mai Klagenfurt), Céline Dion (15. Juni, Wien). Ob große Konzerte im Juli, darunter die Toten Hosen (Wien und Graz), Pearl Jam (Wien) oder Iron Maiden (Wiener Neustadt) stattfinden, ist wohl mehr als fraglich. Somit hängen auch diverse Veranstalter des heurigen Festivalsommers mit Großveranstaltungen wie Clam Rock (3. Juli), Lovely Days (4. Juli), Electric Nation (1. August) oder Frequency (20. bis 22. August) in der Luft.

Mehr zum Thema Coronakrise Donauinselfest wird auf September verschoben