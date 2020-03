Corona-Studie Bis zu 70.000 Todesfälle in Großbritannien wären vermeidbar

Wissenschafter rechnen mit vermeidbaren 35.000 bis 70.000 Todesfällen durch die Corona-Pandemie in Großbritannien in den nächsten zwölf Monaten. Sie fordern wesentlich schärfere Maßnahmen, um diese hohe Zahl an Opfern zu verhindern.