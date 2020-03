In mehreren Kirchen und vor Pestkreuz flehte Papst Franziskus Gott für ein rasches Ende der Pandemie an. Italien ist noch immer am schwersten in Europa getroffen.

Der Papst im menschenleeren Rom © APA/AFP/VATICAN MEDIA/-

In der Corona-Krise müssen alle anderen zuhause bleiben - nur Papst Franziskus kann nahezu alleine durch die menschenleeren Straßen von Rom gehen. In der Kirche Santa Maria Maggiore und vor dem Pestkreuz in der Kirche San Marcello al Corso flehte der Pontifex am Sonntag Gott um das Ende der Corona-Pandemie an, teilte der Vatikan mit.

Dabei ging er ein Stück auf der Via del Corso im Zentrum von Rom entlang, wo normalerweise der Verkehr tobt und die Menschen frenetisch shoppen.

Auch am Montag stand die Corona-Krise im Zentrum der Gedanken des 83 Jahre alten Papstes. Er warb bei seinem Morgengebet dafür, dass Familien der Zeit zuhause auch Positives abgewinnen könnten. "Es ist eine schöne Gelegenheit, neue Wege zu finden, um zusammen zu bleiben, so dass die Beziehungen in der Familie immer zum Guten gedeihen werden." Italien ist am schwersten nach China von der Covid-19-Krankheit betroffen, mehr als 1.800 Menschen sind bereits gestorben.