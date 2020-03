Zusätzlich zu den Einheimischen sind auch noch die Angestellten in den Hotels sowie die österreichischen Urlauber von der 14-tägigen Isolation betroffen. Um wie viele Personen es sich dabei handelt, war vorerst unklar.

Wegen Coronavirus in Quarantäne

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/JAKOB GRUBER (JAKOB GRUBER)

Die Quarantäne-Maßnahmen der Bundesregierung für die Orte Galtür, Ischgl, See und Kappl im Paznauntal sowie St. Anton am Arlberg betreffen insgesamt rund 9.500 Einheimische. Bei den Orten handelt es sich zum überwiegenden Teil um vom Tourismus abhängige und geprägte Gemeinden mit klingenden Namen.

Zusätzlich zu den Einheimischen sind auch noch die Angestellten in den Hotels sowie die österreichischen Urlauber von der 14-tägigen Isolation betroffen. Um wie viele Personen es sich dabei handelt, war vorerst unklar.

Klar ist hingegen, dass das Coronavirus klingende Tourismusorte im Tiroler Oberland in Atem hält. Etwa Ischgl, bekannt für überregional ausstrahlenden Massen- und Eventtourismus. Und als Anziehungspunkt für prominente Musikstars. Die Geschichte des einstigen Bergbauerndorfs mit knapp über 1.600 Einwohnern ist reich an Auftritten von Topstars des internationalen Musik-Business. So gaben sich etwa bereits Elton John, Tina Turner, Pink, Alicia Keys, Robbie Williams, Mariah Carey, Kylie Minogue oder Helene Fischer bei den Open Air-Konzerten zum Saisonauftakt- und Abschluss die musikalische Ehre.

Gänzlich anders geartet ist der Ischgler Nachbar Galtür. Wie Ischgl geprägt vom Tourismus, doch dem Eventcharakter gänzlich abhold. Und auf alle Zeiten verbunden mit einem der tragischsten Ereignisse der Tiroler Geschichte: Eine Jahrhundertlawine riss am 23. Februar 1999 31 Menschen in den Tod, darunter sechs Einheimische und 25 Urlauber.

Nicht minder prominent ist St. Anton am Arlberg, die in touristischer Hinsicht noblere Ausgabe von Ischgl. Es gilt als Tor zum Skigebiet Arlberg und wird gemeinhin als die "Wiege des alpinen Skilaufs" bezeichnet, da hier der moderne Skisport erfunden wurde. Sein wohl prominentester Bürger: der "einsame Wolf vom Arlberg", Skilegende Karl Schranz.