Sujetbild © APA/dpa/Marcel Kusch

Die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen in der Schweiz ist weiter rasant angestiegen: Am Mittwochmittag gab es bereits 613 bestätigte Fälle, das sind 137 mehr als noch vor 24 Stunden, wie das Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte.

Bei 32 weiteren Fällen liegt ein erstes positives Resultat vor. Werden diese bestätigt, sind es insgesamt 645 Coronavirus-Fälle in der Schweiz. Weitere Todesopfer sind nicht zu beklagen. Insgesamt starben in der Schweiz bisher drei Personen an der Covid-19-Erkrankung.

Unterdessen wurde der dritte bekannte Todesfall in Deutschland bekannt. In Nordrhein-Westfalen starb ein mit dem Coronavirus infizierter Patient im Krankenhaus.