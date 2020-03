Facebook

Die italienische Reederei Costa Crociere setzt ihre Kreuzfahrten im Mittelmeerraum bis zum 3. April aus. Damit passt sich die Kreuzfahrtgesellschaft aus Genua an die von der italienischen Regierung verschriebenen Maßnahmen zur Eingrenzung der Coronavirus-Epidemie an.

Costa-Schiffe, die noch im Mittelmeer unterwegs sind, werden die Passagiere in italienischen Häfen von Bord gehen lassen. Keine neue Passagiere sollen an Bord genommen werden, teilte die Kreuzfahrtgesellschaft in einer Presseaussendung am Dienstag mit.

In den vergangenen Tagen waren zwei österreichischen Passagiere nach einer Kreuzfahrt an Bord des Schiffes MSC Opera positiv getestet worden. Seit dem Fall der "Diamond Princess", die wegen zahlreicher Coronavirus-Fälle an Bord im vergangenen Monat zwei Wochen vor der Küste Japans unter Quarantäne gestanden war, gelten Kreuzfahrtschiffe als gefährliche Brutstätten für das neuartige Coronavirus.