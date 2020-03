Aus Coronavirus-Gebieten Achtung: Rückholung kann teuer werden

Wer sich über Reisewarnung des Außenministeriums hinwegsetzt, läuft im Fall einer Rückholaktion Gefahr, sich an damit verbundenen Kosten beteiligen zu müssen.

Reisen in betroffene Gebiete auch finanzielles Risiko © APA/HERBERT NEUBAUER

Wer sich in ein vom Coronavirus besonders stark betroffenes Gebiet begibt, geht womöglich nicht nur ein Gesundheits-, sondern auch ein finanzielles Risiko ein. Das machte der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, am Montag auf APA-Anfrage deutlich.

Das Außenministerium hat am Sonntag die schon länger bestehenden Reisewarnungen (Sicherheitsstufe 5) für die Lombardei, Teile Venetiens und die chinesische Provinz Hubei auf mehrere Provinzen im Iran - betroffen sind unter anderem die Städte Teheran und Ghom - und Teile Südkoreas - darunter die Millionen-Städte Daegu in der Provinz Gyeongsangbuk-do und Incheon mit dem internationalen Flughafen Incheon International Airport - ausgedehnt. Vor Reisen in diese Gebiete wird ausdrücklich gewarnt. "Wir können Leute, die dort hin wollen, aber nicht mit staatlicher Zwangsgewalt davon abhalten", stellte Guschelbauer fest.

Bis zu 25.000 Euro

Sollte jedoch für jemanden eine Rückholaktion erforderlich werden, der sich ohne zwingende Notwendigkeit über eine partielle Reisewarnung hinweggesetzt hat und dann - etwa weil sich die Lage nach seiner Ankunft am Zielort weiter verschärft hat - im Ausland festsitzt, kann das für den Betroffenen teuer werden. Nach dem Konsulargesetz kann in solchen Fällen eine Kostenbeteiligung von bis zu 25.000 Euro auferlegt werden, teilte Guschelbauer mit.