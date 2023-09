Die prächtigste und bodenständigste Familie, die die royale Welt je gesehen hat!“ Nicht immer waren die Kommentare über die schwedische königliche Familie so freundlich, wie unter diesem neuen Bild. Erstmals seit Jahren sind darauf alle Mitglieder der Königsfamilie gemeinsam zu sehen. Anlass für die Veröffentlichung des Fotos ist das bevorstehende 50-jährige Thronjubiläum von Schwedens König Carl XVI. Gustaf, der neben seiner milde lächelnden Frau Königin Silvia staatsmännisch in die Kamera blickt. Das Bild demonstriert familiäre Werte, Tradition. Dinge, die nicht immer mit dem Familienoberhaupt assoziiert wurden.

Der 76-Jährige blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Als der künftige König nicht einmal ein Jahr alt war, kam sein Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Opa Gustav Adolf starb 1973, damit wurde Carl Gustaf im Alter von nur 27 Jahren König von Schweden. Fast zeitgleich trat Silvia in sein Leben. Die beiden lernten sich bei den Olympischen Spielen in München kennen. Die Deutsche hatte dort als Hostess gearbeitet. Vier Jahre nach Carl Gustafs Thronbesteigung gaben sich die beiden das Ja-Wort. Silvia brachte Pep in das als altbacken geltende Königshaus, und erst neben ihr erlernte der König Volksnähe und legte seine ungelenke und schüchterne Art ab. Mit dem royalen Traumpaar wurde das Königshaus nicht nur immer moderner, sondern auch immer beliebter unter den Schweden – bis zum Erscheinen der Skandalbiografie.

„Der widerwillige Monarch“ (2010) berichtete von außerehelichen Exzessen, Parties, bei denen Drogen konsumiert wurden, Kontakte zu Kriminellen und Bordellbesuchen. Monatelang schwieg der König zu den Vorwürfen, dementierte dann nicht wirklich – beinahe wurde der Thron zum Schleudersitz. Seitdem hat sich das Image des schwedischen Hofes dank Märchenhochzeiten, Enkelgeburten und weiteren schönen Bildern – wie dem jüngsten – wieder gebessert. Wohl auch, weil ihm die Königin beharrlich den Rücken stärkt. David Knes