Christ zu sein, das bedeutet in Pakistan, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Es ist – anders als in der westlichen Welt – die bewusste Entscheidung, den Tod für seinen Glauben in Kauf zu nehmen. Fast 97 Prozent der pakistanischen Bevölkerung sind Muslime, knapp zwei Prozent, also rund 4 Millionen Menschen, Christen.