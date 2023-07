Die Deutsche Bahn genießt national wie international alles andere als einen guten Ruf. Verspätungen, Zugausfälle und andere Pannen erzürnen die Passagiere oft. Doch auch die internationale Kollegenschaft stört sich an den Querelen der Deutschen Bahn und reagiert darauf.

Züge sollen möglichst bald nach der Grenze stehen bleiben

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, wollen die Schweizer Bahn SBB und das Schweizer Bundesamt für Verkehr die Deutsche Bahn nicht mehr in ihre Pläne einbeziehen. Die Folge: Der deutsche ICE von Baden-Württemberg soll in Zukunft schon in Basel Endstation machen und nicht mehr in Zürich oder gar Chur und Interlaken wie bislang.

Auch EC-Züge aus München kommend, sollen kurz nach der deutsch-schweizerischen Grenze Halt machen. Der Schritt wirkt drastisch. Die Schweiz meint, dass auf die Züge kein Verlass ist. In den letzten Jahren wurde der fein-sortierte und von den Schweizer Zügen oft eingehaltene Plan von deutschen Verkehrsmitteln zerfahren. Damit soll nun Schluss sein.

Der Direktor des Schweizer Bundesamtes für Verkehr, Peter Füglistaler, schrieb unlängst in einem sozialen Medium: "Taktintegrierte internationale Züge bergen ein hohes Verspätungsrisiko." Neben der Deutschen Bahn soll es auch der französischen Bahn an den Kragen gehen.