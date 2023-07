An einem Badestrand in Navarre in Florida sorgte ein Hai für Nervenkitzel. Rufe und Schreie sind zu hören, als die Menschen sich gegenseitig auf den Hai aufmerksam machen, der sich seinen Weg mitten durch die badenden Menschen bahnt. Mütter bringen ihre Kinder in Sicherheit, andere verlassen fluchtartig das Wasser. Die Szene erinnerte eher an den Film "Der Weiße Hai" als an eine entspannte Urlaubsatmosphäre.

Hai-Attacken auf Menschen sind selten

2022 kamen insgesamt fünf Menschen durch Haibisse ums Leben. Die Zahl der von Menschen getöteten Haie steht dagegen in keinem Verhältnis. Laut WWF wurden 100 Millionen Haie pro Jahr von Menschen getötet.