Dafür dürfte sich Pepe mehr als nur ein Leckerli verdient haben. Der sechsjährige Trüffelhund hat am Wochenende mit seinem Besitzer Romolo Lazzari eine 1,79 Kilogramm schwere Schwarztrüffel-Knolle gefunden.

Trüffelsuche als Kulturerbe

"So etwas habe ich in all den Jahren noch nie gesehen. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Nicht mir gebührt das Lob, sondern Pepe, meinem Trüffelhund", sagte Lazzari, der seit über 50 Jahren die wertvollen Delikatessen sucht. Gefunden hat Pepe den Trüffel in einem Wald in der Nähe von Città di Castello. Die Trüffelsuche wurde im Dezember 2021 in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Welt aufgenommen.

Alljährliche Trüffel-Versteigerung

In Italien hat sich ein echter Run auf die Trüffelsuche entwickelt. So gibt es rund 73.600 Trüffelsammelnde – sogenannte "Tartufai" – die in 45 Gruppen in einem nationalen Verband organisiert sind.

Der Fund von Pepe dürfte sich jedenfalls für seinen Besitzer finanziell lohnen. Für schwarze Trüffel liegt der Kilopreis bei circa 500 Euro. Doch Lazzari könnte sogar noch mehr Geld mit der Knolle machen. Jedes Jahr findet in der Region Piemont in der Nähe der Stadt Alba eine Messe statt, bei der die Knollen versteigert werden. Im November zahlte ein Bieter aus Hongkong 184.000 Euro für einen 700 Gram schweren weißen Trüffel. Der Kilopreis für derartige Delikatessen liegt bei 3500 Euro.