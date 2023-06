Papst Franziskus im All: Eine Rakete mit einer Hoffnungsbotschaft des Papstes ist in Richtung Weltraum gestartet. Die Mission "Satellit der Hoffnung" sei erfolgreich vom US-Stützpunkt Vandenberg in Kalifornien gestartet, teilten die Organisatoren der Aktion, darunter die vatikanische Kommunikationsbehörde, am Dienstag laut Kathpress mit.

Nanobuch mit Fotos und Worten des Papstes

Zusammen mit etlichen anderen Nutzlasten brachte die Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX auch einen Minisatelliten ins All, der die Erde auf etwa 525 Kilometern Höhe umkreist. Er enthält ein Nanobuch mit Fotos und Worten des Papstes.

In dem Buch, das die Größe eine Mikrochips hat, geht es um Franziskus' Bitte für ein Ende der Corona-Pandemie vom 27. März 2020. Damals spendete der Papst von den Stufen des Petersdoms herab - vor einem menschenleeren Petersplatz - den Segen "Urbi et orbi", rief den Himmel um Beistand gegen die Pandemie an und sagte den Sterbenden Trost und Vergebung zu. Mit ihm im Regen stand das Kruzifix von San Marcello, das an das Ende der Pest 1522 erinnert. Die Bilder des einsamen Papstes mit einer goldenen Monstranz in Händen gingen um die Welt.

Gewichtige Worte auf wenigen Quadratmillimetern

Der Vatikan verlegte ein Jahr später ein Buch zu dem Ereignis, das Wissenschaftler nun auf die Größe von wenigen Quadratmillimetern reduziert haben. Der drei Kilogramm schwere Satellit, der das Nanobuch transportiert, ist mit zwei Bordcomputern und Kommunikationssystemen ausgestattet. Er sendet Botschaften der Hoffnung in Richtung Erde, die über eine Radiofrequenz empfangen werden können. An der Aktion beteiligt sind auch die italienische Raumfahrtagentur ASI und der Nationale Forschungsrat Italiens CNR.

Eine weitere Miniaturausgabe des Buches befindet sich derzeit in einem Saatgut-Tresor in Norwegen. Als "Samen der Hoffnung" deklariert, lagert es neben Hunderttausenden Pflanzensamen auf Spitzbergen, gut 1200 Kilometer vom Nordpol entfernt.

Unterdessen nimmt die Genesung des Papstes nach seiner Bauch-Operation im römischen Gemelli-Krankenhaus offenbar weiter ihren erwarteten Verlauf. Franziskus habe sich in der Nacht gut erholt, teilte der Vatikan Dienstagmittag mit. Die Ergebnisse der jüngsten Blutuntersuchung seien normal. Der Papst setze seine Atemtherapie fort, hieß es zum gesundheitlichen Zustand des 86-jährigen Kirchenoberhaupts laut Kathpress.