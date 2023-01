Papst Franziskus kritisiert Gesetze, die Homosexualität kriminalisieren, als "ungerecht". Gott liebe alle seine Kinder, wie sie sind, sagte der Papst in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Associated Press. "Homosexuell zu sein, ist kein Verbrechen", sagte Franziskus. Er gab zu, dass katholische Bischöfe in einigen Teilen der Welt Gesetze unterstützen, die Homosexualität kriminalisieren oder die LGBTQ-Gemeinschaft diskriminieren.

Diskriminierung von Homosexuellen sei eine "Sünde". Der Papst führte solche Haltungen jedoch auf den kulturellen Kontext zurück und sagte, dass insbesondere die Bischöfe einen Veränderungsprozess durchlaufen müssten, um die Würde aller Menschen anzuerkennen. "Diese Bischöfe müssen einen Prozess der Umkehr durchlaufen", sagte der Papst und fügte hinzu, sie sollten "bitte Zärtlichkeit walten lassen, wie Gott sie für jeden von uns hat".

So lang wie möglich Papst sein

Franziskus sagte, er habe nicht einmal in Erwägung gezogen, Regeln für künftige Rücktritte von Päpsten zu erlassen. Er wolle so lange wie möglich Papst sein. In seinem ersten Interview seit dem Tod von Benedikt XVI. am 31. Dezember sprach Franziskus auch über seine Gesundheit. "Ich bin bei guter Gesundheit. Für mein Alter bin ich normal", sagte der 86-jährige Pontifex. Er gab jedoch zu, dass seine Divertikulitis (Entzündung von Ausstülpungen im Dickdarm, Anm.), wegen der er im Juli 2021 operiert worden war, "zurückgekehrt" sei. Franziskus wurden im Jahr 2021 33 Zentimeter seines Dickdarms entfernt, weil er laut Vatikan eine Entzündung hatte, die eine Verengung des Dickdarms verursachte.

Der Papst fügte hinzu, dass ein leichter Knochenbruch in seinem Knie infolge eines Sturzes nach einer Laser- und Magnettherapie ohne Operation verheilt sei. "Ich könnte morgen sterben, aber es ist alles unter Kontrolle. Ich bin bei guter Gesundheit", erkläre Franziskus.

"Kritik hilft, zu wachsen und Dinge zu verbessern"

Franziskus sprach auch von der Kritik von Kardinälen und Bischöfen, die in den Wochen nach dem Tod Benedikts XVI. öffentlich geäußert wurde. "Ich ziehe es vor, dass sie keine Kritik üben, um der Ruhe willen, aber es ist gut, dass sie es tun, weil das bedeutet, dass es Redefreiheit gibt. Wenn es nicht so wäre, gäbe es eine Diktatur aus der Ferne, wie ich es nenne, in der es den Kaiser gibt und niemand etwas zu ihm sagen kann. Kritik hilft, zu wachsen und Dinge zu verbessern", erklärte Franziskus.

Papst Franziskus lobte seinen kürzlich verstorbenen Vorgänger Benedikt XVI. und sagte zu dessen Tod, er habe "einen Vater verloren". "Für mich war er eine Sicherheit. Ich habe einen guten Gefährten verloren", so der Papst.