Es ist ja eigentlich in die ureigene Trump-DNA eingeflochten. Trotzdem überraschte - ja - verstörte die Aktion. Tagelang sprach der ehemalige US-Präsident auf der Plattform "Truth Social" von einer "großen Ankündigung" und löste damit wilde Spekulationen aus. Was er am Donnerstag dann präsentierte? Eine Kollektion von Sammelkarten für Fans. Für 99 Dollar (93 Euro) das Stück können Anhängerinnen und Anhänger glorifizierte digitale Zeichnungen von dem 76-Jährigen erwerben: Trump in Superheldenkostüm (inklusive Bauchmuskeln), Trump mit Laserpointer-Augen, Trump als Cowboy-Sheriff, Trump auf einem weißen Pferd und US-Flagge, Trump auf einem blau-roten Elefanten. Angeboten wird die Kollektion als NFT - also nur als digitales Objekt im Netz, nicht auf Papier. Zuständig dafür ist die NFT INT LLC. Die Geschäftsadresse des Unternehmens befindet sich in einem kleinen Einkaufscenter in Utah.