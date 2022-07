Tödliche Hai-Attacke in Hurghada in Ägypten: Eine 68-jährige Österreicherin wurde an der Küste eines beliebten Urlaubsortes in Sahl Hasheesh von einem Hai angegriffen und verstarb in weiterer Folge, wie die österreichische Botschaft in Kairo gestern bestätigte.



Laut Berichten der "Daily Mail" soll die Tirolerin beim Hai-Angriff einen Arm und ein Bein verloren und verzweifelt versucht haben, sich zu retten. Die Schwerstverletzte schaffte es tatsächlich noch an Land, wo Einsatzkräfte die sofortige Versorgung der Frau übernahmen. Die Pensionistin verstarb aber im Krankenwagen auf dem Weg in das Krankenhaus: Sie soll laut Medien einen Herzstillstand erlitten haben, Versuche, sie wiederzubeleben, blieben erfolglos.



Andere Touristen, die die Attacke von Land aus beobachteten, riefen laut nach Rettungsschwimmern, halfen der Frau aber nicht direkt bzw. warfen ihr nur Seile zu. Nicht wenige filmten offenbar mit, wie im Internet kursierende Aufnahmen zeigen. Die Österreicherin wollte offenbar bald wieder nach Österreich zurückreisen.



Die örtlichen Behörden sperrten die umliegenden Strände nach der Tragödie in Sahl Hasheesh nun für drei Tage. Auch Tauchen und Angeln wurde im betroffenen Gebiet offiziell untersagt. Haiangriffe in Ägypten gelten als selten – das Rote Meer ist aber Lebensraum für mehr als 44 Varianten dieser Spezies. 2020 wurden allerdings fünf Personen bei einer Haiattacke bei Scharm-el-Scheik schwer verletzt.