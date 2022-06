Stuhlgang, PCR-Tests, Trinkbecher. DNA-Spuren hinterlassen Menschen auf Schritt und Tritt. Sie sind die morbide Erinnerung daran, dass unser irdisches Leben begrenzt ist, sich Tag für Tag verflüchtigt, von uns abfällt.

Für unbescholtene Bürger sind die Spuren nicht weiter interessant. Für ranghohe Politiker und Machthaber rund um den Globus jedoch sind sie von entscheidender Wichtigkeit, bedeuten sie eine Art Achillesferse, die ihr politisches Leben maßgeblich zum Stolpern bringen könnte. Geheimdienste schützen die personenbezogenen Vitalitätsdaten mit größter Sorgfalt.

Risiko Stuhl-Spionage

Vor wenigen Tagen machte auf Twitter eine Aufnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin die Runde. Darauf zu sehen: Fünf Männer, vermutlich von Putins Geheimdienst FSO, die ihn auf dem Weg zur Toilette begleiten. Kurze Zeit später verlassen sie die Räume mit Taschen.

Für Beobachter ist die Szene keine neue. Seit Jahren würde Putin seine Exkremente in Porta Potti zurück nach Moskau transportieren oder diese an Ort und Stelle vernichten lassen. Bei einem Besuch im Wiener Kunsthistorischen Museum soll Putin in der Vergangenheit gar eigene Toilettensysteme installieren lassen haben.

Der Umstand mag bizarr klingen, hat aber einen simplen Grund: Die aus dem Stuhl gewonnene DNA könnte Hinweise auf den Gesundheitszustand geben. Auch trinkt Putin deshalb, wie Experten herausgefunden haben, stets aus seinem eigenen, mitgebrachten Becher.

Nur keine Zweifel aufkommen lassen

Doch auch auf der amerikanischen Seite würde der DNA-Schutz großgeschrieben werden. „Das ist ein allgemeines historisches Phänomen. Die Angst vor Despoten, die Geheimhaltung von Gesundheit, Homosexualität etc.“, betont der Grazer Historiker und Geheimdienst-Experte Siegfried Beer.

„Auch bei Biden fahren hunderte von Personenschützern mit. Auch wenn man das nicht sieht. Da kostet ein Tag eine Million Euro“, so Beer. Die Angst vor dem Urteil der Wählerschaft sei groß. Was Putin und Biden eint – beide sind betagt, um oder über 70 Jahre. Nichts ist so exakt, wie ein DNA-Beweis.

Mögliche Unzulänglichkeiten versucht man gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ein Blick auf den 2016 geführten Präsidentschaftswahlkampf in Österreich zeigt ein ähnliches Bild: Dem jetzigen Präsidenten Alexander Van der Bellen wurde nämlich wiederholt sein hohes Alter und sein Tabakkonsum zur Last gelegt.

Das Problem führt, betrachtet man es aus der Geschichte heraus, weiter als zum nächsten Klo. Es fußt im einstigen Herrscherkult der Antike, dem Gottesgnadentum des Mittelalters und der Neuzeit. Das Image des starken Führers soll auch heute noch gewahrt werden. Nicht nur in autokratischen Systemen.

Geheimdienst-Experte Siegfried Beer © Unipress

Die Geheimnisse von Churchill und Roosevelt

„Die Amerikaner wussten nicht, dass Roosevelt im Rollstuhl sitzt. Die Engländer hatten keine Ahnung, dass Churchill während seiner zweiten Amtsperiode einen Herzinfarkt erlitten hatte“, betont Siegfried Beer.

Die Absicht, Zweifel an der Stärke und Integrität politischer Figuren aufkommen zu lassen, gab es auch schon vor 200 Jahren. So versuchten Gegner des dritten amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson, dessen unehelichen Kinder mit einer Sklavin nachzuweisen. Mit den modernen Methoden der DNA-Analyse wäre es ihnen womöglich gelungen.

Ursprung im Kalten Krieg

Die Angst der politischen Führungsfiguren vor einer drohenden Stuhlgang-Spionage ist nicht neu. „Die Bestrebungen und das Bewusstsein dafür haben ihren Ursprung im Kalten Krieg“, erklärt der Geheimdienst-Historiker Thomas Riegler.

Im Gäste-Hotel der Bundesrepublik mietete sich der BND (Bundesnachrichtendienst) ein, um die Stuhlgänge prominenter Polit-Gäste zu untersuchen. Maos Klo war in Moskau mit einem Auffangbecken drapiert, der französische Geheimdienst wiederum manipulierte bei einem Besuch Breschnews in Dänemark die Abwasserrohre, um an dessen DNA zu kommen. Mit dem Ergebnis, dass der Wodka-Liebhaber einem nahenden Tod durch Leberversagen entgegenblickte.

Selbst in jüngster Zeit gibt es Belege für ähnliche sicherheitspolitische Untersuchungen. So soll die CIA geplant haben, durch Abwasserproben an DNA-Spuren zu gelangen, die Hinweise darauf geben, wo sich der Al-Qaida-Führer Osama Bin Laden aufhält.

Historiker Thomas Riegler © (c) Sibrawa Markus

Putinische Paranoia

„Die körperliche Vitalität geht mit der politischen Macht einher“, betont Riegler. Im Falle Putins sei der Schutz vor DNA-Spuren jedoch auffällig aufwendig, betont Kollege Siegfried Beer. Belege für vergleichbare Vorgehensweisen gebe laut dem Experten keine: „Man weiß, dass die putinische Paranoia weit reicht. Putin kann niemandem trauen, ist seit 22 Jahren an der Macht. Er hat diese Macht immer weiter ausgebaut und möchte sie erhalten“, ergänzt Siegfried Beer. Es sei anzunehmen, dass der russische Präsident krank ist. Auch gebe es Hinweise, dass der Präsident häufig von Ärzten besucht wird. Dieses Faktum sei auch im Zuge des Ukraine-Kriegs von großem Wert.

„Wenn man ein Ablaufdatum kennt, kann man die Politik darauf hinausrichten“, bestätigt auch Thomas Riegler. Besonders die Übergangsphase von autokratischen Systemen sei deshalb besonders prekär. Ein demokratisches System hat Legislaturperioden, eine Diktatur kennt diese nicht. Deshalb sei die Untersuchung auch seit Jahrzehnten von großem politischen Interesse.

Die PCR-Tests von Macron und Scholz

Doch nicht nur autokratische Machthaber oder Präsidenten von Weltmächten geben ihre DNA ungern preis. Sowohl der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz als auch der französische Präsident Emmanuel Macron verweigerten bei ihrer Reise nach Russland einen PCR-Test. Die Überprüfung sei bei anderen Staatsbesuchen nicht üblich, meint Riegler. Sehr wohl aber in Russland.

Muss man nun annehmen, dass die beiden Herren schwer krank sind? Nein. „Scholz und Macron haben den PCR-Test verweigert, weil damit Desinformationskampagnen Seitens Russland möglich wären“, so Riegler. Gelegenheit macht Täter. Hätten Macron und Scholz sich dem Test gebeugt, würde der reine Umstand reichen, Falschinformationen in Umlauf zu bringen und damit Wahlen zu beeinflussen.

Der brasilianische Premier Bolsonaro hingegen unterzog sich dem Test ohne Widerwillen. Wieso? Das Konfliktpotenzial sei wesentlich geringer, die Gräben der Interessen weniger tief, er hätte weniger zu befürchten.