© APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein SUV hat bei einer tödlichen Kollision in Frankfurt/Main mehrere Menschen auf einem Gehweg erfasst. Zwei davon seien an ihren Verletzungen gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Bei dem Verkehrsunfall am Nachmittag waren laut Polizei zwei Fußgänger und ein Fahrradkurier von dem Auto angefahren worden.

Laut Polizei kam der Wagen gegen 16.00 Uhr im Frankfurter Stadtteil Ostend unweit der Europäischen Zentralbank (EZB) in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Dabei seien drei Menschen auf dem Gehsteig schwer verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, wo ein 62-jähriger Fußgänger und ein jüngerer Fahrradkurier starben. Bei dem dritten Opfer handelt es sich um eine Frau.

Die Identität des Autofahrers stand nach Polizeiangaben zunächst nicht fest. Ebenso war offen, wie viele Insassen zum Unfallzeitpunkt in dem Wagen waren. Hinweise auf Alkohol und andere Drogen gab es laut einem Polizeisprecher zunächst nicht.