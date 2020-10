Wie geht es 2021 weiter?Aus fürs Uhrendrehen? Europa lässt sich weiter Zeit

Facebook

Eine Stunde „mehr“ mit der Nacht auf Sonntag, zum 41. Mal seit 1980 © APA/HELMUT FOHRINGER



In der Nacht auf 25. Oktober ist es wieder so weit: Die Zeiger werden in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgestellt (sofern dies nicht ohnehin digital oder per Funksignal automatisch passiert). Was die Fragen aufwirft: Was passierte mit der geplanten Abschaffung der Zeitumstellung, die 2019 in die Wege geleitet schien? Wie geht es 2021 weiter?