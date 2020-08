Kleine Zeitung +

Fragen und Antworten TikTok: Die App, die Junge bannt und Trump erzürnt

Was ist dran an TikTok, der App, die bereits eine Milliarde User verzeichnet? Warum mehrt sich die Kritik und warum will der US-Präsident die Videoplattform nun in seinem eigenen Land abdrehen lassen? Ein Massenphänomen unter die Lupe genommen.