Heuschreckenplage in Ostafrika nimmt "biblisches Ausmaß" an © AP

Die SOS-Kinderdörfer weltweit sind besorgt über das "biblische Ausmaß" einer Heuschreckenplage, die derzeit Ostafrika heimsucht. Die Schwärme fressen täglich weitere Gebiete kahl. Millionen Menschen seien von einer Hungersnot bedroht, teilte die Hilfsorganisation in München laut Kathpress mit.

"Der Ausbruch trifft die Region in einer ohnehin kritischen Situation. In den aktuell am meisten betroffenen Ländern Äthiopien, Kenia und Somalia leiden schon jetzt zwölf Millionen Menschen an Hunger", sagte der Nothilfe-Koordinator der Organisation in Ost- und Südafrika, Ayele Sebaro.

Riesiges Ausmaß an Zerstörung

Allein in Äthiopien hätten die Insekten bereits eine Fläche von 2.350 Quadratkilometern zerstört. 85 Prozent der Menschen lebten dort von der Landwirtschaft, ein Großteil sei betroffen. "Die Menschen haben Angst, ihre Kinder nicht mehr ernähren zu können", so Sebaro. Die Bemühungen der Regierung, Chemikalien zu sprühen, blieben bisher erfolglos, es fehle an Pestiziden, Flugzeugen, finanziellen Mitteln.

"Viele Kinder trauen sich nicht mehr aus dem Haus, weil die Heuschrecken überall sind. Sie bedecken den Boden und verdunkeln den Himmel", schilderte Sebaro. Die SOS-Kinderdörfer haben in Äthiopien ein Nothilfeprogramm für Betroffene der Heuschreckenplage aufgestellt.

Die Situation werde in eine Katastrophe münden wird, sollte eine rasche Bekämpfung der Insekten nicht gelingen. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Heuschrecken bis Juni wegen idealer Brutbedingungen noch um ein 500-faches steigen werde.

Viele Kinder trauen sich nicht mehr aus dem Haus, weil die Heuschrecken überall sind. Sie bedecken den Boden und verdunkeln den Himmel Ayele Sebaro, SOS-Kinderdörfer

Caritas Österreich unterstützt mit der Organisation "Pacida" vor allem in Kenia Versuche, die Plage einzudämmen. Nach der Dürre im vergangenen Sommer und einem Hochwasser zu Jahresende sei die krisengebeutelte Bevölkerung im Norden des Landes erneut auf Hilfe angewiesen, sagte Caritas-Auslandshilfe-Generalsekretär Andreas Knapp. Die ländliche Bevölkerung lebe von der Viehwirtschaft, hieß es vom Malteser Hilfsdienst. "Ohne Futter werden die Tiere verhungern und den Menschen wird die Lebensgrundlage genommen."