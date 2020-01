Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anna Coca in ihrer Kammer © KLZ/Macher

Der Weg zu Anna Coca ist eisig und schmal. Nur das Kläffen der Hunde begleitet einen, während man zu ihrem verfallenen Häuschen stapft, das auf einem Hügel in der rumänischen Stadt Petroșani steht. Sie sitzt in ihrer Kammer voller Bilder von ihrem Mann und ihrem Sohn: „Ich bin alleine“, sagt die 92-Jährige. Ihr Mann ist tot, der Sohn vor einigen Jahren an Krebs gestorben.