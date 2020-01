Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Premiere im Vatikan © AP

Papst Franziskus will mehr Frauen in vatikanische Führungspositionen holen. Erstmals in der Geschichte des Staatssekretariats ist eine Frau, die italienische Juristin Francesca Di Giovanni, zur Untersekretärin im Staatssekretariat ernannt worden, teilte der Vatikan am Mittwoch mit. Es ist das erste Mal, dass ein Führungsposten in dem wichtigsten Dikasterium der Kurie mit einer Frau besetzt wird.

Das Staatssekretariat ist für die diplomatischen Beziehungen und die Politik des Vatikans zuständig. Di Giovanni ist bereits seit fast 27 Jahren im Staatssekretariat tätig, wo sie für multilaterale Beziehungen zuständig war.

Der bisherige Untersekretär Miroslaw Wachowski verbleibt in seiner Position, wird sich aber künftig vor allem um die bilateralen Beziehungen zu anderen Staaten kümmern. Die Sektion für Beziehungen mit den Staaten wird somit ab sofort über zwei Untersekretäre verfügen. Leiter der Sektion ist der britische Erzbischof Paul Richard Gallagher, der als vatikanisches Pendant zu einem Außenminister in anderen Regierungen gilt.