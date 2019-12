Facebook

Bild vom Prozess aus dem jahr 2004 © (c) EPA (Michel Krakowski)

Ein Komplize des belgischen Kinderschänders Marc Dutroux ist seit Montag wieder auf freiem Fuß. Der 48-jährige Michel Lelièvre wurde unter Auflagen aus der Haft entlassen, wie ein Sprecher der belgischen Strafvollzugsbehörde der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Die belgische Justiz hatte die Freilassung Lelièvres im September angeordnet und ihm nach Angaben belgischer Medien ein Dutzend Auflagen erteilt.

Lebendig begraben

Der heute 48-Jährige gilt als früherer Handlanger von Dutroux. Er wurde 1996 zur gleichen Zeit wie Dutroux und dessen damalige Partnerin Michelle Martin verhaftet. Die Geschworenen befanden Dutroux 2004 für schuldig, in den Jahren 1995 und 1996 zwei Mädchen und einen Komplizen ermordet sowie insgesamt sechs Mädchen entführt und vergewaltigt zu haben. Lelièvre wurde wegen Beteiligung an der Entführung der Mädchen An und Eefje verurteilt, die später auf einem Anwesen von Dutroux lebendig begraben worden waren.

Dutroux' Ex-Frau wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt, weil sie von den Entführungen ihres Mannes zumindest wusste und zwei Mädchen im Kellerverlies verhungern ließ. Sie wurde bereits 2012 unter Auflagen freigelassen. Dutroux, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, sitzt weiterhin im Gefängnis. Seine Anwälte versuchen, eine Haftentlassung im Jahr 2021 zu erwirken.

Der Fall Dutroux hatte Belgien traumatisiert und in aller Welt für Erschütterung gesorgt. In die Trauer um den Tod von insgesamt vier jungen Mädchen mischte sich damals die Empörung über zahlreiche Ermittlungspannen bei Polizei und Justiz.