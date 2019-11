Facebook

In mehreren Gemeinden an der Ostküste Australiens ist aufgrund der unkontrollierbaren Buschbrände die sofortige Evakuierung erforderlich. Die Behörden sprachen die höchste Warnstufe aus und forderten die Bewohner zum "sofortigen verlassen" ihrer Häuser auf. Zu den gefährdeten Gebieten zählt auch Noosa, ein beliebtes Urlaubsziel rund 150 km nördlich von Brisbane, der Hauptstadt von Queensland.

"Die Bedingungen sind jetzt sehr gefährlich. Die Feuerwehrleute werden bald nicht mehr in der Lage sein, das Vorrücken des Feuers zu verhindern", sagte der Queensland Fire and Emergency Service (QFES) in der Notfallwarnung. "Das Feuer kann eine Bedrohung für alle Menschenleben darstellen, die direkt in seinem Weg sind." QFES hat zur Eindämmung des Feuers Wasserbombenflugzeuge entsandt. In New South Wales rund um Sydney brachte eine kühlere Nacht etwas Entspannung.

Das Feuer kann eine Bedrohung für alle Menschenleben darstellen, die direkt in seinem Weg sind Queensland Fire and Emergency Service

Die Buschbrände in New South Wales und Queensland haben bisher drei Menschenleben gefordert und 50 Wohnhäuser sowie rund 2,5 Millionen Hektar Ackerland und Busch zerstört. Bis zum Nachmittag (Ortszeit) wüteten in beiden Bundesstaaten rund 150 Brände.

Hubschrauber im Einsatz verunglückt

Im Einsatz gegen die verheerenden Buschfeuer ist indes im Norden Australiens ist am Mittwoch ein Hubschrauber verunglückt. Der Pilot sei nur leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr des Bundesstaats Queensland der Nachrichtenagentur AFP. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Hubschrauber sei im Einsatz gegen einen Brand in der nördlich von Toowoomba gelegenen Stadt Pechey gewesen, sagte der Sprecher. Das Feuer sei am Dienstag ausgebrochen und verschlimmere sich derzeit, teilte die Feuerwehr mit. Die Behörden riefen die Bewohner von Pechey auf, zu ihrer eigenen Sicherheit die Gegend zu verlassen.