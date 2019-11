''Acqua Alta''Bis zu 125 Zentimeter Hochwasser in Venedig erwartet

Nach heftigen, anhaltenden Regenfällen ist die Lagunenstadt am Montag wieder mit Hochwasser konfrontiert gewesen.

Archivbild © APA/AFP/MIGUEL MEDINA

In der Lagunenstadt Venedig müssen sich Einwohner und Touristen Gummistiefel besorgen: Nach heftigen, anhaltenden Regenfällen ist die Lagunenstadt am Montag wieder mit Hochwasser konfrontiert gewesen. Eine Kombination von starkem Regen, Wind und Gezeiten ist die Ursache des "Acqua alta", wie das Phänomen von den Venezianern genannt wird. Wasser drang auch in die Markusbasilika ein.

Am Montag wurde mit Überschwemmungen in einer Höhe von mehr als 110 Zentimetern gerechnet. Der Höchststand soll am Dienstag mit 125 Zentimetern erreicht werden, berichteten Wetterexperten.

"Acqua alta"

Wie bei "Acqua alta" üblich, wurden Holzstege in den Straßen aufgestellt, damit Passanten weitgehend trockenen Fußes ihr Ziel erreichen konnten. Normalerweise behelfen sich die Einheimischen mit Brückenkonstruktionen aus Holzplanken. Venedig, das nur knapp einen Meter über dem Meeresspiegel liegt, ist für häufiges Hochwasser bekannt.

In ganz Italien gibt es derzeit starke Niederschläge. In der Hauptstadt Rom regnete es heftig, dabei kam es auf einigen Verkehrsachsen zu Überschwemmungen. Die ganze Woche lang wird mit Unwettern im Land gerechnet.