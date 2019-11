Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Nach der Verpuffung in einem Bergwerk in Teutschenthal in Sachsen-Anhalt sind sämtliche Menschen aus der Grube gerettet worden. "Alle Personen konnten geborgen werden", teilte die zuständige Polizei in Halle an der Saale am Freitag mit. Durch das Unglück waren zwei Menschen verletzt worden, mehr als 30 weitere befanden sich laut Polizei zunächst unter Tage "in einem sicheren Bereich".