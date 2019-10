Facebook

© Screenshot/VigiMeteoFrance

Unwetter mit Starkregen und Wind haben in Südfrankreich zu Schäden und Verkehrsbehinderungen geführt. Vor allem in den Nähe des Mittelmeers wurden zahlreiche Straßen gesperrt, berichtete der Radionachrichtensender Franceinfo am Mittwoch. Bäume wurden entwurzelt und Hausdächer abgedeckt. Menschen kamen zunächst nicht zu Schaden.

Für mehrere Departements im Süden gab es eine Unwetterwarnung. Im Departement Aude wurden in der Nähe von Narbonne zwei Campingplätze vorsichtshalber geräumt. Hunderte Feuerwehrleute waren in der Region im Einsatz. Die Präfektur des Verwaltungsbezirks Aude forderte Bürger auf, Sicherheitsregeln zu befolgen und überflutete Straßen zu vermeiden.

Les #orages s'intensifient sur #Pyreneesorientales , #Aude et #Hérault, et vont perdurer une bonne partie de la matinée. Les cumuls de pluies vont être très importants, générant des débordements. Soyez très prudents et tenez-vous informés. https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/nfqKTkPUYC — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 23, 2019