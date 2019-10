Schottland drängt auf ein neues Referendum, das ihm die ersehnte Unabhängigkeit bringen soll. Hassliebe ist das Innigste, was England und sein stolzes, aber europafreundliches Beiboot seit jeher füreinander aufbringen.

Schottland will Unabhängigkeit

Die Schotten haben ihren eigenen Kopf © (c) APA/AFP/ANDY BUCHANAN

"Die vornehmste Aussicht, die ein Schotte jemals zu sehen bekommt, ist die Straße, die ihn nach England führt": So schrieb Samuel Johnson, viel zitierter englischer Literat des 18. Jahrhunderts, mit einem ungehörigen Maß an Despektierlichkeit. Das ist sehr lange her – doch auf die Glut der Liebe zwischen London und Schottland sollte besser niemand warten.