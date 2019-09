Hurrikan "Dorian"Mindestens fünf Tote: "Bahamas sind derzeit im Krieg"

Facebook

Der zerstörerische Hurrikan "Dorian" hat die Bahamas fest im Griff: Der Wirbelsturm habe sich direkt nördlich der Insel Grand Bahama festgesetzt, teilte das US-Hurrikanzentrum am Dienstagmorgen (Ortszeit) mit. Auf der karibischen Inselgruppe südöstlich der Küste Floridas hat der Wirbelsturm schwere Zerstörungen hinterlassen.

Da die Windgeschwindigkeit mit bis zu 195 Stundenkilometern leicht nachließ, stufte die Behörde das Unwetter zwar von der zweithöchsten Hurrikan-Kategorie auf die Stufe 3 herab. Die Experten warnen jedoch, dass "Dorian" auch in den nächsten Tagen ein mächtiger Hurrikan bleiben werde. Teile Grand Bahamas wurden überschwemmt. Mindestens fünf Menschen starben Behördenangaben zufolge auf den benachbarten Abaco-Inseln.

Dorian: Historische Verwüstung Mindestens fünf Menschen sind während des Hurrikans "Dorian" auf den Bahamas ums Leben gekommen. Das sagte der Premierminister der karibischen Inselgruppe, Hubert Minnis. (c) AP (Tim Aylen) 21 Verletzte seien von den bereits am Sonntag getroffenen Abaco-Inseln in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Nassau geflogen worden, bei fünf von ihnen sei der Zustand ernst. (c) APA/AFP/ADAM DELGIUDICE (ADAM DELGIUDICE) Minnis wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern, wie hoch die Zahl der Todesopfer noch steigen könne. (c) APA/AFP/ADAM DELGIUDICE (ADAM DELGIUDICE) "Wir erleben eine historische Tragödie", sagte Minnis. (c) APA/AFP/ADAM DELGIUDICE (ADAM DELGIUDICE) Das Zentrum des Wirbelsturms befand sich am Montagnachmittag (Ortszeit) über der Insel Grand Bahama im Norden des Landes und bewegte sich nur sehr langsam. (c) APA/AFP/ADAM DELGIUDICE (ADAM DELGIUDICE) Die Insel werde noch bis Dienstag von zerstörerischen Winden und Sturmfluten betroffen sein, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) der USA in Miami mit. (c) AP Viele Menschen auf Grand Bahama seien in großer Not, sagte Minnis. (c) APA/AFP/ADAM DELGIUDICE (ADAM DELGIUDICE) Ihnen werde geholfen, sobald die Wetterbehörde die Bedingungen für sicher erkläre. Auf den Abaco-Inseln liefen die Rettungsarbeiten mittlerweile an. (c) APA/AFP/ADAM DELGIUDICE (ADAM DELGIUDICE) Nach den Bahamas dürfte "Dorian" Kurs auf Florida nehmen, sein genauer Weg aber blieb ungewiss. (c) APA/AFP/ADAM DELGIUDICE (ADAM DELGIUDICE) Nach Einschätzung des NHC dürfte der Hurrikan in der Nacht auf Dienstag und bis Mittwoch der Küste Floridas "gefährlich nahe" kommen. (c) AP (Ramon Espinosa) Für weite Teile der Küste galten weiter Hurrikan-Warnungen. (c) AP (David Santiago) (c) APA/AFP/NOAA/RAMMB (NOAA) (c) AP (Gerald Herbert) (c) APA/AFP/FACEBOOK/RAMOND A KING (RAMOND A KING) (c) APA/AFP/FACEBOOK/RAMOND A KING (RAMOND A KING) (c) APA/AFP/NOAA/RAMMB/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS) (c) APA/AFP/MICHELE EVE SANDBERG (MICHELE EVE SANDBERG) (c) APA/AFP/YASMIN RIGBY (YASMIN RIGBY) (c) APA/AFP/YASMIN RIGBY (YASMIN RIGBY) (c) APA/AFP/RICARDO ARDUENGO (RICARDO ARDUENGO) (c) APA/AFP/EVA MARIE UZCATEGUI (EVA MARIE UZCATEGUI) (c) APA/AFP/NOAA/RAMMB/HO (HO) 1/22

Angesichts der katastrophalen Zerstörung zog Regierungschef Hubert Minnis einen dramatischen Vergleich: "Die Bahamas sind derzeit im Krieg, sie werden von Hurrikan 'Dorian' angegriffen", zitierte die Zeitung "The Nassau Guardian" Minnis am Montag. Der Inselstaat habe keine Waffe, um sich gegen den Angriff eines solchen Feindes zu verteidigen. Die Einwohner von Grand Bahama sind aufgerufen, weiter Schutz zu suchen.

Just an absolutely sobering view of now Category 5 Hurricane #Dorian moving into the NW Bahamas. Max winds up to 175 mph. pic.twitter.com/rOYrCrwC9V — Steve Caparotta, Ph.D. (@SteveWAFB) 1. September 2019

Eine Hurrikan-Warnung besteht auch für Florida. "Dorian" sollte sich im Tagesverlauf langsam gen Norden weiterbewegen und dort noch bis Mittwoch der Ostküste laut Hurrikanzentrum "gefährlich nahe kommen". Für weite Teile der Küste gelten unverändert Hurrikan-Warnungen.

Waves crash against the shores of Marsh Harbour while Hurricane Dorian threatens the northwestern Bahamas as a major Category 5 storm, bringing with it potential for life-threatening storm surge and flash flooding.



FULL FORECAST: https://t.co/gK8lImGQbJ pic.twitter.com/JG5vppVjDQ — ABC News (@ABC) 1. September 2019

Florida, Georgia und South Carolina hatten Zwangsevakuierungen küstennaher Gebiete angeordnet. Hunderttausende Menschen waren davon ab Montagmittag betroffen. "Sollten Sie sich in einer Evakuierungszone befinden, dann gehen Sie JETZT", erklärte Floridas Gouverneur Rick Scott. Häuser ließen sich wieder aufbauen, verlorenes Leben nicht. Auch US-Präsident Donald Trump warnte vor den katastrophalen Folgen des "Monster"-Sturms.