Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verzweiflung bei den Angehörigen der Vermissten © (c) AP (Christian Monterrosa)

Nahe der Insel Santa Cruz vor der Küste des US-Westküstenstaates Kalifornien ist in der Nacht auf Montag an Bord eines Ausflugsschiffes ein Feuer ausgebrochen. Dutzende Passagiere wurden Stunden nach dem Unglück noch vermisst. Fünf Menschen, bei denen es sich um Mitglieder der Crew handelt, seien gerettet worden, teilte die US-Küstenwache am Montagvormittag (Ortszeit) mit.

Von 34 Passagieren fehlte zunächst jede Spur. Die Suche nach möglichen Überlebenden gehe weiter, sagte eine Sprecherin der Küstenwache. Man werde das Ufer der Insel absuchen, erklärte Captain Monica Rochester. Sie wisse aber nicht, ob auch Taucher im Einsatz seien. Rochester betonte, dies sei immer noch eine Such- und Rettungsaktion.

Aber die Hoffnung, dass sich viele Menschen aus dem brennenden Schiff retten konnten, ist gering. Sie würden Vorbereitungen für die Bearbeitung vieler Todesfälle treffen, sagte ein Sprecher der Gerichtsmedizin in Santa Barbara der "Los Angeles Times".

Unglücksstelle in flachen Gewässern

Zahlreiche Löschboote waren zu der Unglücksstelle geeilt. Das brennende Schiff sei während der Brandbekämpfung rund 20 Meter vor der Küste der Santa Cruz Insel gesunken, teilte die Küstenwache mit. Der Bug des Wracks rage noch aus dem Wasser. Das Boot habe vor der Insel geankert, wo das Wasser nur etwa 20 Meter tief gewesen sei.

Es werde befürchtet, dass viele Passagiere von dem Feuer in der Nacht überrascht worden seien. Sie hätten unter Deck geschlafen, sagte Aaron Bemis von der Küstenwache im CNN-Interview. Die Passagiere seien vermutlich von den Flammen eingeschlossen worden. Das Feuer sei sehr heftig gewesen und habe sich immer wieder neu entzündet, beschrieb Bemis.

Touristenboot in Flammen Foto © (c) AP

Dramatische Fotos zeigten das Boot völlig von Flammen umgeben. Kurz nach drei Uhr sei ein Notruf von dem Schiff bei der Küstenwache eingegangen. Dichter Nebel in der Region habe den Einsatz der Rettungsteams erschwert, hieß es.

Tragischer Taucherausflug

Das Boot mit dem Namen "Conception" war von dem Küstenort Santa Barbara zu einem Taucherausflug am langen Feiertagswochenende gestartet, wie der Sender KTLA berichtete. Es hätte eigentlich am Labor Day, am Montagabend, wieder in dem Hafen einlaufen sollen.

Zahlreiche Stopps entlang der malerischen Inselkette waren geplant. Die Kanalinseln vor Santa Barbara sind ein beliebtes Ausflugsziel für Taucher und Segler. Auf der Webseite des Tourunternehmens "California Diving" ist das weiße Charterboot "Conception" abgebildet. Man würde für die Betroffenen des Unglücks beten und an sie denken, heißt es dort.