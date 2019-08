Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © APA/HELMUT FOHRINGER

Eine in Herne im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen gesuchte giftige Kobra ist nach tagelanger Suche Freitagnachmittag gefunden worden. Sie sei lebend an einem Kellereingang gesehen worden, sagte eine Sprecherin der Stadt. Sie werde dort isoliert, damit sie nicht verschwinden und gefangen werden könne. Ein Schlangenexperte sei auf dem Weg.

Die Kobra war Sonntagnachmittag im Gang eines Hauses gesehen worden, in dem ein Bewohner Schlangen hält. Vier Häuser der Anlage wurden daraufhin geräumt. Bereits vor dem Fund der Schlange entschied die Stadt am Freitag, dass die Bewohner der Häuser wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Nach vollständigen Durchsuchungen waren sich die Experten sicher, dass sich das Tier nicht in den Wohnungen befindet.