Nur Stunden nach dem Massaker in einem Supermarkt in El Paso (Texas) mit 20 Toten gab es in den USA bereits das nächste Blutbad. Vor einer Bar in Dayton (Ohio) eröffnete ein Mann das Feuer. Auch in Chicago (Illinois) kam es zu einer Schießerei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Die USA kommen an diesem Wochenende nicht zur Ruhe: Bei einem Schusswaffen-Angriff sind im Bundesstaat Ohio mindestens neun Menschen gestorben, darunter auch der Angreifer, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor waren bei einem Massaker in einem Einkaufszentrum in der texanischen Stadt El Paso am Samstag 20 Menschen getötet und 26 weitere Menschen verletzt worden.

Die Polizei von Dayton, Ohio, hatte zunächst vor einem aktiven Schützen gewarnt, der im Oregon Distrikt der Stadt noch unterwegs war. Laut jüngsten Meldungen der Exekutive via Twitter ist der Schütze

von Polizeibeamten erschossen worden.

#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) 4. August 2019

Medienberichten zufolge kam es vor einer Bar zu der Schießerei, bei der mindestens neun Menschen ums Leben kamen, wenigstens 16 Menschen wurden verletzt.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN — Molly Reed (@MollyR247Now) August 4, 2019

Augenzeuge James Williams berichtete, dass der Schütze mit einer AR-15 bewaffnet auftauchte. Zudem habe er eine schusssichere Weste und Ohrenschützer getragen. Er habe aus dem Nichts das Feuer eröffnet.

Offenbar wollte er, nachdem er vor der Bar das Feuer eröffnet hatte, auch in die Bar eindringen. Dies soll ihm aber nicht gelungen sein. Wenig später soll der Angreifer von Polizisten erschossen worden sein.

Foto © AP

"Wir waren in der Lage, schnell zu reagieren und haben die Attacke schnell stoppen können", heißt es in einer Aussendung der Polizei. Auch das FBI soll bereits vor Ort sein.

Über den Zustand der Verletzten könne man derzeit nichts sagen, sagte die Sprecherin eines Krankenhauses. Die Polizei rief mögliche Augenzeugen auf, sich zu melden und so die Ermittlungen zu unterstützen. Zu den möglichen Motiven des Täters und zu dessen Identität wurde zunächst nichts bekannt.

Der Oregon Distrikt ist ein bisher als sicher geltendes Viertel in der Großstadt, das für seine Bars, Lokale, Kinos und Theater berühmt ist.

Nur wenige Stunden zuvor: Blutbad in Texas

Nur wenige Stunden zuvor hatte ein Schütze in einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso im Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet und mindestens 20 Menschen getötet. 26 weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Todesschütze ergab sich der Polizei. Nach offiziellen Angaben handelt es sich um einen 21-jährigen Weißen. Allen sagte, es gebe ein Manifest, das womöglich auf ein Hassverbrechen schließen lasse. Es sei allerdings noch nicht bestätigt, ob das Manifest tatsächlich von dem Verdächtigen stamme.

20 Tote in Texas "Manifest" lässt auf Hassverbrechen schließen

El Paso: Schießerei in Einkaufszentrum Tausende Menschen waren am Samstag zum Einkaufen in dem Walmart-Supermarkt neben einem großen Einkaufszentrum in El Paso - die meisten wollten für den bevorstehenden Schulanfang einkaufen. AP Der Schütze wurde beim Betreten des Supermarktes gefilmt. APA/AFP/KTSM 9 news Channel/COUR Unter den Angestellten und Kunden brach Panik aus. AP Weitere Fotos vom Polizeieinsatz und den ersten Gedenkfeiern samt Protesten gegen Waffengewalt.... APA/AFP/JOEL ANGEL JUAREZ AP AP AP AP AP APA/AFP/JOEL ANGEL JUAREZ APA/AFP/JOEL ANGEL JUAREZ AP AP AP APA/AFP/JOEL ANGEL JUAREZ AP APA/AFP/JOEL ANGEL JUAREZ APA/AFP/JOEL ANGEL JUAREZ APA/AFP/JOEL ANGEL JUAREZ AP APA/AFP/JEFF KOWALSKY AP AP 1/23

Papst betet für die Opfer

Papst Franziskus hat seine Nähe zu den Opfern der jüngsten Massenschießereien in den USA bekundet. Am Sonntagmittag betete er gemeinsam mit Tausenden Pilgern und Besuchern auf dem Petersplatz für die Toten und Verletzten der Anschläge in Texas, Ohio und Kalifornien sowie für deren Angehörigen. "Ich bin den Opfern der Gewalt, die in den letzten Tagen Texas, Kalifornien und Ohio in den Vereinigten Staaten mit Blut überzogen hat und wehrlose Menschen getroffen hat, im Geiste nahe", sagte der Papst wörtlich. Zu den umstrittenen Waffengesetzen in den Vereinigten Staaten und einem möglichen fremdenfeindlichen Hintergrund der jüngsten Bluttat äußerte sich der Papst nicht.

Schießerei auch in Chicago

Sieben Menschen sind durch Schüsse in Chicago im US-Bundesstaat Illinois verletzt worden. In der Nähe eines Parks sei aus einem Auto heraus auf eine Gruppe Menschen geschossen worden, teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Ein 21-Jähriger habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Festnahmen habe es nicht gegeben.

Chicago kämpft seit langem gegen grassierende Gewalt. Die Kriminalität in der drittgrößten Stadt der USA wird unter anderem auf eine große Anzahl illegaler Waffen, zersplitterte Gangs und soziale Probleme zurückgeführt.