Klimanotstand Resolution - Bgm. Andreas Babler mit den AktivistInnen der Friday for Future-Bewegung und SchülerInnen aus Traiskirchen © (c) Stadtgemeinde Traiskirchen

Die erste Hitzewelle hat Österreich und große Teile Europas im Griff: Ein Symptom für das, was uns in der Klimazukunft drohen könnte? Traiskirchen hat als erste Stadt Österreichs mit einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss den Klimanotstand ausgerufen. Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) hat bereits viel Anerkennung für den Mut zu handeln bekommen: „Es ist ja nett, dass die Leute sich freuen, aber wir stehen erst am Anfang.“ Heute und morgen weilt Babler in Graz, wo er Überzeugungsarbeit – auch über Parteigrenzen hinweg – leisten will. Ob Traiskirchen nun einen spürbaren Schritt zur Klimarettung im Kleinen eingeleitet hat, will und kann Babler nicht beurteilen. Man stehe aber bereits im Kontakt mit „Scientists for Future“, die die künftig klimafreundlichere Politik und daraus resultierende Projekte als externe Instanz beurteilen soll. Diese Bewertungen sollen dann auch öffentlich zugänglich sein. Mitte Juni setzte auch die steirische Gemeinde Michaelerberg-Pruggern diesen Schritt.