Bei dem Unglück in Japan wurden zwei Mädchen verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Unfall geschah im Westen Japans (Symbolbild) © APA/AFP/TOSHIFUMI KITAMURA

In Japan ist eine Autofahrerin in eine Gruppe von Kindern gefahren und hat zwei von ihnen verletzt. Ein sechsjähriges Mädchen sei zwar bei der Einlieferung ins Krankenhaus bei Bewusstsein gewesen, das Ausmaß der Verletzungen sei aber noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Eine Fünfjährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Das Unglück ereignete sich in Nishinomiya im Westen Japans. Die 69-jährige Fahrerin fuhr ihr Auto in die Gruppe eines örtlichen Kindergartens und wurde anschließend festgenommen. Zuletzt hatte es in Japan mehrfach teils tödliche Autounfälle gegeben, die von älteren Fahrern verursacht wurden.