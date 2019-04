Bei acht Explosionen in Kirchen und Hotels sind in Sri Lanka mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Stellvertretender Verteidigungsminister bestätigt Terroranschlag. Verantwortliche identifiziert. Augenzeugen berichten von Selbstmordanschlag.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ermittlungsarbeiten vor der Zionskirche in Batticaloa, rund 280 Kilometer östlich der Hauptstadt © APA/AFP/STR

Bei mutmaßlichen Terroranschlägen sind am Ostersonntag in Sri Lanka mindestens 191 Menschen getötet und mehr als 500 Menschen verletzt worden. Das teilten die Polizei und Krankenhäuser mit. Unter den Opfern seien auch 35 Ausländer. Woher die Ausländer stammten, war zunächst unklar. Bisher gibt es keine Hinweise auf betroffene Österreicher. Die Lage sei aber weiter unübersichtlich, hieß es am Sonntag aus dem Außenministerium auf Anfrage der APA.

Binnen einer halben Stunde hatten sich acht Explosionen ereignet. Zielscheibe waren nach Angaben der Polizei drei Luxushotels sowie eine Kirche in der Hauptstadt Colombo. Zwei weitere Detonationen erschütterten zwei Kirchen außerhalb Colombos, während die Menschen die Ostermesse feierten.

Selbstmordtäter für zwei Anschläge verantwortlich

Die Explosionen waren offenbar zumindest zum Teil das Werk von Selbstmordattentätern: Im Luxushotel Cinnamon Grand in der Hauptstadt Colombo habe sich ein Attentäter in einer Warteschlange im Restaurant in die Luft gesprengt, sagte ein Hotelmitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP. "Er ging zum Anfang der Schlange und löste die Detonation aus", berichtete der Angestellte. Nach Polizeiangaben wurde auch die achte - und bisher letzte - Detonation von einem Selbstmordattentäter ausgelöst. Der Mann habe sich in die Luft gesprengt, als Polizisten sein Haus in einem Vorort von Colombo betreten hätten, verlautete aus Polizeikreisen.

Hotelmitarbeiter berichteten von dem Verdächtigen: Er habe sich am Vorabend unter dem Namen Mohamed Azzam Mohamed eingecheckt und behauptet, geschäftlich in Colombo zu tun zu haben, berichteten sie gegenüber AFP. Weder sein Name noch seine Adresse aber hätten gestimmt. Drei Beamte seien mit in den Tod gerissen worden. Sie hätten das Haus durchsuchen wollen. Bei der Explosion sei ein Teil des Gebäudes eingestürzt.

Es war 08.30 Uhr. Es gab viel zu tun, wir hatten viele Familien da. Angestellter des Hotels Cinnamon Grand

Sri Lanka: Explosionen in Kirchen und Hotels In Sri Lanka ereigneten sich am Ostersonntag innerhalb einer halben Stunde sechs Explosionen - drei in Luxushotels und drei in Kirchen. (c) AP (Eranga Jayawardena) Der Polizeichef hatte zuletzt vor möglichen Selbstmordanschlägen gewarnt. APA/AFP/Ishara S. Kodikara (c) APA/AFP/LAKRUWAN WANNIARACHCHI (LAKRUWAN WANNIARACHCHI) (c) AP (Chamila Karunarathne) (c) APA/AFP/STR (STR) AP/Eranga Jayawardena APA/AFP/Ishara S. Kodikara APA/AFP/Ishara S. Kodikara APA/AFP/Ishara S. Kodikara AP AP/Eranga Jayawardena AP/Eranga Jayawardena AP/Eranga Jayawardena AP/Eranga Jayawardena AP/Eranga Jayawardena AP/Eranga Jayawardena 1/16

Verantwortliche identifiziert

Nach Angaben des stellvertretenden Verteidigungsministers Ruwan Wijewardene sind die Verantwortlichen für die Anschlagsserie identifiziert worden. Er sprach bei einer Pressekonferenz von einem "terroristischen Vorfall" und von "extremistischen Gruppen".

Kirchen und Luxushotels als Ziel KIRCHEN: Die St.-Antonius-Kirche in Colombo liegt in der Nähe des Hafens im Nordwesten der Hauptstadt. Die römisch-katholische Kirche ist dem Heiligen St. Antonius von Padua gewidmet und gehört zur Erzdiözese von Colombo, die rund 700.000 Katholiken zählt. Die Ursprünge der Kirche gehen auf die niederländische Kolonialzeit zurück, in der der katholische Glaube unterdrückt wurde. Der heutige Kirchenbau wurde 1834 geweiht. Das Gotteshaus gilt als bekannte Wallfahrtsstätte.

Die St.-Sebastians-Kirche in Negombo liegt rund 35 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Die römisch-katholische Kirche ist dem Patron der Stadt Negombo geweiht. Der Grundstein für die Kirche wurde 1936 gelegt, das Gebäude rund zehn Jahre später fertiggestellt. Negombo hat rund 140.000 Einwohner und ist mehrheitlich katholisch.

Die Zionskirche in Batticaloa liegt rund 280 Kilometer östlich der Hauptstadt Colombo. Die evangelikale Freikirche in der 90.000-Einwohner-Stadt wurde 1974 gegründet. HOTELS: Alle drei Fünf-Sterne-Hotels liegen in einem Umkreis von rund zwei Kilometern innerhalb des Geschäfts- und Einkaufsviertels der Hauptstadt Colombo nahe der Strandpromenade. Das Shangri-La hat über 500 Zimmer und Suiten sowie 41 Apartments.

Das Cinnamon-Grand-Hotel hat ebenfalls über 500 Zimmer und Suiten.

Das Kingsbury-Hotel hat 229 Zimmer und Suiten. HOTEL UND WOHNSIEDLUNG Des weiteren wurden laut Behördenangaben in einem Hotel in Dehiwala-Mount Lavinia, einem Vorort der Hauptstadt Colombo, bei einer Detonation mindestens zwei Menschen getötet.

Eine achte Explosion ereignete sich demnach kurz darauf in einer Wohngegend in Dematagoda im Norden der Stadt, bei der ein Attentäter drei Polizisten mit in den Tod riss.

Ausgangssperre verhängt

Die mutmaßlichen Bombenexplosionen richteten große Verwüstung an. Regierungschef Ranil Wickremesinghe sprach von "feigen Angriffen". Nach einem Besuch an drei Anschlagsorten erklärte Wirtschaftsminister Harsha de Silva: "Ich habe überall Leichenteile verstreut gesehen." Es habe "viele Opfer einschließlich Ausländern" gegeben. Er rief die Bürger auf, zuhause zu bleiben.

Das Verteidigungsministerium verhängte eine zwölfstündige Ausgangssperre in dem Land. Sie solle um 18 Uhr (Ortszeit; 14.30 Uhr MESZ) in Kraft treten. Auch der Zugang zu sozialen Online-Netzwerken wurde von der Regierung eingeschränkt.





Hintergrund: Sri Lanka Nur sieben Prozent im mehrheitlich buddhistischen Sri Lanka sind Christen. Zu ihnen gehören Mitglieder der tamilischen Minderheit und der singhalesischen Mehrheit.

im mehrheitlich buddhistischen Sri Lanka sind Christen. Zu ihnen gehören Mitglieder der Minderheit und der Mehrheit. Der südasiatische Inselstaat ist ein beliebtes Touristenziel , auch für Europäer.

, auch für Europäer. Sri Lankas 26-jähriger Bürgerkrieg war 2009 zu Ende gegangen. Die Rebellengruppe Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) hatten für einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden des Landes gekämpft. Die Armee besiegte die Aufständischen schließlich mit aller Härte. Die UN wirft beiden Seiten Kriegsverbrechen vor.

Mehr zum Thema Sri Lanka Tropeninsel und gespaltenes Land

Auch die Botschaften westlicher Staaten riefen ihre Bürger in Sri Lanka auf, Schutz zu suchen. Die Fluglinie Sri Lanka Airlines bat die Passagiere, bei Abflügen aus Colombo mindestens vier Stunden vor dem Start einzutreffen, da die Sicherheitsvorkehrungen stark verschärft seien.

Ein AFP-Fotograf besuchte das Luxushotel Shangri-La, wo es ebenfalls eine Explosion gegeben hatte. Das Restaurant im zweiten Stock des Komplexes war weitgehend zerstört, Teile der Decke waren herabgestürzt, die Fenster waren geborsten.

Polizeichef hatte vor Anschlägen gewarnt

Regierungschef Ranil Wickremesinghe sprach von "feigen Angriffen". Zehn Tage zuvor hatte Sri Lankas Polizeichef Pujuth Jayasundara vor möglichen Selbstmordanschlägen auf Kirchen und auf das indische Hochkommissariat durch die radikalislamische Gruppe NTJ gewarnt. Er berief sich dabei auf Informationen eines "ausländischen Geheimdiensts".

Mehrere Explosionen in Sri Lanka Mehrere Explosionen in Sri Lanka