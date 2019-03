Mindestens elf Menschen starben am Freitag als ein Blitz in eine Schule im Kongo einschlug.

Sujetbild © AP

Mindestens elf Menschen sind in einer Schule im Kongo durch einen Blitzeinschlag getötet worden. Unter den Opfern seien sieben Schüler und ein Lehrer, teilten die örtlichen Behörden am Sonntag mit. Fünf weitere Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das Gewitter über der Stadt Kikwit im Südwesten des Landes hatte sich bereits am Freitag entladen.