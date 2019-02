Dramatische Szenen in Berlin Hotel brannte: Gäste retten sich auf Fenstersims

Zwei Verletzte forderte in der Nacht auf Dienstag ein Brand in einem Berliner Hotel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild: Feuerwehr © APA/dpa/Bodo Marks

Bei dem Brand in einem Hotel in Berlin-Friedrichshain wurden sechs Personen von der Feuerwehr gerettet, vier davon mit Hilfe von Fluchthauben. Zwei Hotelgäste retteten sich auf Fenstersimse, ehe sie geborgen werden konnten. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Spital gebracht. Einrichtungsgegenstände in einen Hotelzimmer im 5. Stockwerk hatten Feuer gefangen. Das Hotel musste geräumt werden. 95 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.