Ein Autofahrer erbarmte sich in der Nacht auf Sonntag in Deutschland eines 44-jährigen Schlafwandlers und setzte ihn zum Aufwärmen in sein Auto.

Noch einmal gut ausgegangen ist ein "Spaziergang" eines Schlafwandlers bei eisigen Temperaturen © Eva Maria Griese

Bei Nachtfrost hat sich in Überlingen am Bodensee ein Schlafwandler nur in Unterhosen auf die Straße verirrt. Ein Autofahrer erbarmte sich des 44-Jährigen und setzte ihn in der Nacht auf Sonntag zum Aufwärmen in seinen Wagen, wie die Polizei mitteilte. Dort wachte der Mann auf und meinte, es sei das erste Mal, dass er beim Schlafwandeln sein Haus verlassen habe. Die Polizei brachte den Mann zu einer Verwandten.