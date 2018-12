Facebook

Ein Betrunkener hat am Stuttgarter Flughafen offenbar ein Polizeifahrzeug mit einem Taxi verwechselt. Der 27-Jähriger versuchte am Sonntag mehrmals, in den Streifenwagen einzusteigen, wie die Polizei mitteilte.

Als die Beamten ihm dieses Ansinnen verwehrten, wurde er handgreiflich. Bei der folgenden Auseinandersetzung setzten die Uniformierten Pfefferspray gegen den Angreifer ein.